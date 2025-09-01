Le Drian doit venir à Beyrouth « dans les prochains jours », selon Magro

L’envoyé spécial du président français, Jean-Yves Le Drian, doit venir à Beyrouth « dans les prochains jours », a annoncé l’ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, au président Joseph Aoun lors d’une réunion à Baabda.

Selon le communiqué publié par la présidence libanaise, l’ancien ministre français se déplacera pour « suivre l’évolution de la situation avec les autorités libanaises, notamment la phase suivant le renouvellement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban et la question du monopole des armes ».

Jean-Yves Le Drian viendra également au Liban « préparer les deux conférences que le président français envisage de convoquer : la première sur la reconstruction au Liban, la seconde sur le soutien à l’armée », selon le communiqué, sans annoncer de date.

Le mandat de la FINUL a été renouvelé la semaine dernière par le Conseil de sécurité pour un dernier mandat d’un peu plus d’un an, à l’issue duquel elle devra se retirer du Liban-Sud. Cette formule correspond à une proposition française à laquelle les États-Unis ont finalement souscrit, malgré leur réticence.

Les discussions entre le président Aoun et l’ambassadeur français ont également porté sur la situation régionale et les développements dans le Sud. « Le président Aoun a renouvelé ses remerciements au président français Emmanuel Macron pour les efforts déployés afin d’obtenir le prolongement jusqu’à la fin de l’année 2027, conformément à la résolution adoptée à ce sujet », pouvait-on également lire.

Le Conseil des ministres a pris la décision le 5 août dernier de désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année en se basant sur une proposition américaine, que le Hezbollah et ses alliés rejettent.