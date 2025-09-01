Gaza : Berlin exhorte Israël à améliorer sans délai les conditions humanitaires

Israël doit améliorer de façon urgente les conditions humanitaires à Gaza, a déclaré lundi le représentant du gouvernement allemand pour les droits humains et l'aide humanitaire avant un voyage en Israël et dans les territoires palestiniens.

« Le gouvernement israélien doit améliorer la situation humanitaire à Gaza sans délai, de manière complète, durable et en conformité avec les principes humanitaires et le droit international », a déclaré l'envoyé allemand Lars Castellucci, député du parti social-démocrate. Il a dénoncé la souffrance extrême des civils — en particulier des enfants, piégés dans le conflit, « qui ne portent ni faute ni responsabilité ».

L'aide humanitaire allemande à Gaza « a été renforcée à plusieurs reprises », mais elle « reste inutile » tant qu'elle n'atteint pas les populations dans le besoin, selon le député. Réaffirmant la « responsabilité particulière » de l'Allemagne dans la sécurité d'Israël et exigeant la « libération immédiate » des otages détenus par le Hamas, il a dans le même temps rappelé l'urgence d'un cessez-le-feu et d'une solution politique durable « à deux Etats ».

L'ONU a déclaré le 22 août qu'un état de famine régnait dans la bande de Gaza, où quelque 500.000 personnes se trouvent en situation « catastrophique », dans ce territoire dévasté par la guerre.

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël du 7 octobre 2023, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. La campagne de représailles d'Israël a fait au moins 63.459 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.