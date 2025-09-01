Refus de visas : le dernier bâton américain dans les roues de l'État palestinien 

L’annonce s’inscrit dans le cadre des efforts pour retirer toute viabilité à l’État de Palestine. Dans un bref communiqué laconique et évasif, le département d’État américain a annoncé vendredi qu'il allait refuser et révoquer les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP) censés se rendre à New York afin d’assister à l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre. Une décision pour le moins fracassante, alors que le président de l’AP Mahmoud Abbas – qui compte parmi les 80 Palestiniens concernés par cette décision – devait prononcer un discours attendu à la tribune du siège de l’organisation. D’autant que l’événement devrait marquer la reconnaissance de l’État palestinien par...

