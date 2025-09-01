Refus de visas : le dernier bâton américain dans les roues de l'État palestinien 

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas en septembre 2020. Photo AFP
L’annonce s’inscrit dans le cadre des efforts pour retirer toute viabilité à l’État de Palestine. Dans un bref communiqué laconique et évasif, le département d’État américain a annoncé vendredi qu'il allait refuser et révoquer les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP) censés se rendre à New York afin d’assister à l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre. Une décision pour le moins fracassante, alors que le président de l’AP Mahmoud Abbas – qui compte parmi les 80 Palestiniens concernés par cette décision – devait prononcer un discours attendu à la tribune du siège de l’organisation. D’autant que l’événement devrait marquer la reconnaissance de l’État palestinien par plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels la France,...
L’annonce s’inscrit dans le cadre des efforts pour retirer toute viabilité à l’État de Palestine. Dans un bref communiqué laconique et évasif, le département d’État américain a annoncé vendredi qu'il allait refuser et révoquer les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP) censés se rendre à New York afin d’assister à l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre. Une décision pour le moins fracassante, alors que le président de l’AP Mahmoud Abbas – qui compte parmi les 80 Palestiniens concernés par cette décision – devait prononcer un discours attendu à la tribune du siège de l’organisation. D’autant que l’événement devrait marquer la reconnaissance de l’État palestinien par...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.