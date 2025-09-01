Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Refus de visas : le dernier bâton américain dans les roues de l'État palestinien 

La décision intervient alors que la France entend reconnaître l’État de Palestine à la prochaine Assemblée générale de l’ONU en septembre. 

Par Tatiana KROTOFF, le 01 septembre 2025 à 00h00

Refus de visas : le dernier bâton américain dans les roues de l'État palestinien 

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas en septembre 2020. Photo AFP

L’annonce s’inscrit dans le cadre des efforts pour retirer toute viabilité à l’État de Palestine. Dans un bref communiqué laconique et évasif, le département d’État américain a annoncé vendredi qu'il allait refuser et révoquer les visas des membres de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et de l'Autorité palestinienne (AP) censés se rendre à New York afin d’assister à l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra du 9 au 23 septembre. Une décision pour le moins fracassante, alors que le président de l’AP Mahmoud Abbas – qui compte parmi les 80 Palestiniens concernés par cette décision – devait prononcer un discours attendu à la tribune du siège de l’organisation. D’autant que l’événement devrait marquer la reconnaissance de l’État palestinien par plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels la France,...
