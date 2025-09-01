Après les dernières frappes israéliennes, les houthis choisissent la ligne dure

Ils promettent de redoubler d’attaques. Alors que la guerre entre Israël et les rebelles houthis a franchi un nouveau cap jeudi, le mouvement yéménite affiche déjà sa fermeté, tant face à l’État hébreu que sur la scène interne. Pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, Israël a eu recours à une série « d'éliminations ciblées » de personnalités de haut rang parmi les houthis, à l’image des assassinats menés contre des figures-clés du haut commandement du Hamas, du Hezbollah et du régime iranien. Parmi eux, le Premier ministre houthi Ahmad al-Rahawi, le plus haut responsable connu, abattu aux côtés de « plusieurs ministres ». L'attaque a eu lieu au cours d’une « réunion du gouvernement » tenue à Sanaa, la capitale aux mains du groupe insurgé, a confirmé la « présidence » du groupe...

