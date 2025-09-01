Après les dernières frappes israéliennes, les houthis choisissent la ligne dure

Des Yéménites brandissent des fusils lors d'un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens et de condamnation d'Israël et des États-Unis, dans la capitale Sanaa, aux mains des houthis, le 29 août 2025. Mohammed Huwais/AFP
Ils promettent de redoubler d’attaques. Alors que la guerre entre Israël et les rebelles houthis a franchi un nouveau cap jeudi, le mouvement yéménite affiche déjà sa fermeté, tant face à l’État hébreu que sur la scène interne. Pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, Israël a eu recours à une série « d'éliminations ciblées » de personnalités de haut rang parmi les houthis, à l’image des assassinats menés contre des figures-clés du haut commandement du Hamas, du Hezbollah et du régime iranien. Parmi eux, le Premier ministre houthi Ahmad al-Rahawi, le plus haut responsable connu, abattu aux côtés de « plusieurs ministres ». L'attaque a eu lieu au cours d’une « réunion du gouvernement » tenue à Sanaa, la capitale aux mains du groupe insurgé, a confirmé la « présidence » du groupe rebelle dans un communiqué publié samedi. Le...
