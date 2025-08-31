Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne affirme qu'elle visera les dirigeants du Hamas à l'étranger

AFP / le 31 août 2025 à 18h22

Des militants chargent un bateau de marchandises avant le départ de la flottille visant à briser le blocus israélien de la bande de Gaza, à Barcelone, le 31 août 2025. Photo AFP/ Lluis Gené.

L'armée israélienne a indiqué dimanche qu'elle viserait les dirigeants du Hamas à l'étranger, après avoir annoncé la mort du porte-parole de la branche militaire du mouvement islamiste à Gaza.

« Dans la bande de Gaza, nous avons frappé hier l'un des hauts responsables du Hamas, Abou Obeida. Ce n'est pas fini, la plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l'étranger, et nous les atteindrons également », a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, selon un communiqué militaire.



L'armée israélienne a indiqué dimanche qu'elle viserait les dirigeants du Hamas à l'étranger, après avoir annoncé la mort du porte-parole de la branche militaire du mouvement islamiste à Gaza.

« Dans la bande de Gaza, nous avons frappé hier l'un des hauts responsables du Hamas, Abou Obeida. Ce n'est pas fini, la plupart des dirigeants du Hamas se trouvent à l'étranger, et nous les atteindrons également », a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, selon un communiqué militaire.



Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés