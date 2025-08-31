Le chef des rebelles houthis promet d'intensifier les attaques contre Israël

Le chef des rebelles houthis au Yémen a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre Israël au lendemain de l’annonce de la mort, dans des frappes israéliennes jeudi à Sanaa, du Premier ministre des insurgés appuyés par l’Iran.
Le chef des rebelles houthis au Yémen a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre Israël au lendemain de l’annonce de la mort, dans des frappes israéliennes jeudi à Sanaa, du Premier ministre des insurgés appuyés par l’Iran.
« Le ciblage d'Israël par des drones et des missiles » va continuer et s'intensifier, a déclaré Abdelmalek al-Houthi dans un discours sur la chaîne des rebelles, Al-Massirah, précisant que les récentes frappes israéliennes ne ferait pas « reculer » son mouvement.