Dernières Infos - Yémen

Le chef des rebelles houthis promet d'intensifier les attaques contre Israël

AFP / le 31 août 2025 à 17h01

Des soldats yéménites portent des colliers de jasmin lors d’un rassemblement de solidarité avec les Palestiniens et de condamnation d’Israël et des États-Unis, dans la capitale Sanaa, contrôlée par les Houthis, le 29 août 2025. Photo AFP/ Mohammed Huwais.

Le chef des rebelles houthis au Yémen a menacé dimanche d'intensifier les attaques contre Israël au lendemain de l’annonce de la mort, dans des frappes israéliennes jeudi à Sanaa, du Premier ministre des insurgés appuyés par l’Iran.

« Le ciblage d'Israël par des drones et des missiles » va continuer et s'intensifier, a déclaré Abdelmalek al-Houthi dans un discours sur la chaîne des rebelles, Al-Massirah, précisant que les récentes frappes israéliennes ne ferait pas « reculer » son mouvement. 


