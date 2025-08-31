Netanyahu confirme une frappe contre le porte-parole de la branche armée du Hamas

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom d'Abou Obeida, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant.

S'exprimant avant le conseil des ministres hebdomadaire, M. Netanyahu a déclaré selon un communiqué de ses services : « nous avons mené une frappe contre le porte-parole du Hamas (...) Abou Obeida. J'espère qu'il n'est plus parmi nous, mais je remarque qu’il n'y a personne du côté du Hamas pour éclaircir cette question ».

La veille, l'armée israélienne a déclaré avoir « frappé un terroriste clé du Hamas dans la ville de Gaza », sans dire son identité, mais des médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait d'Abou Obeida.



