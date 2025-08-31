Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Netanyahu confirme une frappe contre le porte-parole de la branche armée du Hamas

AFP / le 31 août 2025 à 14h12

Abou Obeida (à droite), porte-parole de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedine al-Qassam, faisant une déclaration à Gaza-Ville, dans la soirée du 8 juillet 2015. Photo AFP/ Mohammed Abed.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom d'Abou Obeida, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant.

S'exprimant avant le conseil des ministres hebdomadaire, M. Netanyahu a déclaré selon un communiqué de ses services : « nous avons mené une frappe contre le porte-parole du Hamas (...) Abou Obeida. J'espère qu'il n'est plus parmi nous, mais je remarque qu’il n'y a personne du côté du Hamas pour éclaircir cette question ».

La veille, l'armée israélienne a déclaré avoir « frappé un terroriste clé du Hamas dans la ville de Gaza », sans dire son identité, mais des médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait d'Abou Obeida.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche une frappe de l'armée contre le porte-parole de la branche armée du Hamas, connu sous le nom d'Abou Obeida, sans pouvoir dire dans l'immédiat s'il était mort ou vivant.
S'exprimant avant le conseil des ministres hebdomadaire, M. Netanyahu a déclaré selon un communiqué de ses services : « nous avons mené une frappe contre le porte-parole du Hamas (...) Abou Obeida. J'espère qu'il n'est plus parmi nous, mais je remarque qu’il n'y a personne du côté du Hamas pour éclaircir cette question ».
La veille, l'armée israélienne a déclaré avoir « frappé un terroriste clé du Hamas dans la ville de Gaza », sans dire son identité, mais des médias israéliens ont indiqué qu'il s'agissait d'Abou Obeida. ...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés