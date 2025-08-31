Israël dit avoir frappé des sites du Hezbollah dans le sud du Liban

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dimanche des sites du Hezbollah pro-iranien près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, après avoir détecté "une activité militaire".

"Il y a peu de temps, Tsahal a frappé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée, dans la zone du château de Beaufort, dans le sud du Liban", a-t-elle précisé dans un communiqué.

