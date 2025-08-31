Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Israël dit avoir frappé des sites du Hezbollah dans le sud du Liban


AFP / le 31 août 2025 à 09h18

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dimanche des sites du Hezbollah pro-iranien près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, après avoir détecté "une activité militaire". 

"Il y a peu de temps, Tsahal a frappé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée, dans la zone du château de Beaufort, dans le sud du Liban", a-t-elle précisé dans un communiqué.

avm/tp

© Agence France-Presse

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé dimanche des sites du Hezbollah pro-iranien près du château de Beaufort, dans le sud du Liban, après avoir détecté "une activité militaire". 

"Il y a peu de temps, Tsahal a frappé des infrastructures militaires du Hezbollah, y compris souterraines, où une activité militaire a été identifiée, dans la zone du château de Beaufort, dans le sud du Liban", a-t-elle précisé dans un communiqué.

avm/tp

© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés