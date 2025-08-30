Des responsables politiques des houthis tués dans les derniers raids israéliens sur Sanaa

Les rebelles houthis au Yémen ont annoncé samedi la mort de leur « Premier ministre » et de plusieurs ministres dans les frappes israéliennes menées jeudi sur la capitale Sanaa.

« Nous annonçons le martyre du combattant Ahmad Ghaleb al-Rahwi, le chef du gouvernement, avec plusieurs de ses ministres dans l'agression menée jeudi par l'ennemi israélien alors qu'ils étaient en réunion à Sanaa », a indiqué un communiqué des houthis cité par leur chaîne Al-Massirah. Selon le texte, « plusieurs de leurs collègues ont été blessés, certains grièvement ».

Les houthis ont fait état de frappes jeudi sur Sanaa, sans préciser les cibles. L'armée israélienne a elle indiqué avoir bombardé une « cible militaire » dans la capitale yéménite.

Soutenus par l'Iran, les rebelles contrôlent de vastes pans du pays en guerre depuis 2014, dont la capitale Sanaa, où ils ont installé leurs institutions politiques.

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, les houthis lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones en direction du territoire israélien, mais la plupart sont interceptés. Mercredi, les houthis ont revendiqué un tir de missile contre Israël, qui a été intercepté selon l'armée israélienne. Ils ont aussi attaqué ces derniers mois des navires au large du Yémen, liés selon eux à Israël.

Israël a mené plusieurs frappes de représailles au Yémen, ciblant des régions sous contrôle des houthis, notamment des ports de l'ouest du pays et l'aéroport de Sanaa.