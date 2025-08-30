Menu
Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Au Yémen, Israël applique-t-il la même stratégie que face au Hezbollah ? 

L’État hébreu a visé les hauts responsables de la milice à Sanaa, cherchant à affaiblir son centre de commandement.

Par Clara HAGE, le 30 août 2025 à 00h00

Une boule de feu s'élève du site d'une frappe aérienne israélienne à Sanaa, au Yémen, le 24 août 2025. Photo Reuters

Des explosions qui retentissent en pleine capitale, un gigantesque panache de fumée, un discours martial et triomphaliste pour conclure l’opération. Le procédé rappelle les manœuvres militaires d’ampleur menées ces deux dernières années par Israël pour éliminer la chaîne de commandement de ses ennemis dans la région. Jeudi 28 août, c’est à Sanaa, au Yémen, que l’armée israélienne a frappé pour la deuxième fois en moins d’une semaine, déclarant mener une action « résolue » contre les forces houthies, « tout en intensifiant simultanément ses frappes » contre le Hamas à Gaza. Une opération supervisée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz, depuis le centre de commandement de Tel-Aviv et qui aurait atteint sa cible : une zone proche du palais présidentiel où des responsables politiques...
