Un ancien président du Parlement tué par balle dans l'ouest de l'Ukraine

L'ancien président du Parlement ukrainien Andriï Parouby, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi dans l'ouest du pays, ont annoncé les autorités nationales, ajoutant que le tireur était recherché. Les circonstances de son décès, et les raisons pour lesquelles il a été visé, sont pour l'heure inconnues.

« Un homme non identifié a tiré plusieurs coups de feu sur l'homme politique, tuant Andriï Parouby sur le coup » à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a indiqué le bureau du procureur général. Le suspect s'est enfui et une « opération spéciale » a été lancée pour retrouver sa trace, a ajouté cette même source.

Une enquête pour « meurtre » a également été ouverte, a annoncé le bureau du procureur, promettant d'établir l'identité du tireur et les circonstances du crime.

Le député Andriï Parouby, 54 ans, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan et président du Parlement ukrainien de 2016 à 2019. En 2014, il avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré un « meurtre horrible » et promis que « toutes les forces et les moyens nécessaires » étaient déployés pour l'enquête.





« Patriote »





Des photos censées montrer les lieux de crime, publiées par des médias ukrainiens mais dont l'authenticité n'a pas été vérifiée, montrent un homme au visage ensanglanté allongé au sol, en pleine rue. Le suspect était habillé en livreur et conduisait un vélo électrique, a indiqué l'audiovisuel public Suspilné en citant des sources anonymes.

M. Parouby avait pris part aux grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la « révolution orange » de 2004, puis celle du Maïdan en 2014. Il avait été « commandant » des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang. Ce mouvement avait finalement forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

Cette même année, après le départ de l'ex-président, Andriï Parouby avait occupé pendant quelques mois le poste de Secrétaire du Conseil de Sécurité et de Défense Nationale. Au temps de l'URSS, Andriï Parouby avait milité pour l'indépendance de l'Ukraine.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a salué samedi la mémoire d'« un patriote » qui a « apporté une grande contribution à la formation de notre Etat ». Andriï Parouby « avait dédié sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine dès le plus jeune âge », a jugé l'actuel président du parlement ukrainien (Rada), Rouslan Stefantchouk.

Il était « l'un des fondateurs de l'Ukraine moderne », a assuré la députée Iryna Gerachtchenko. « Nous exigeons que le tueur soit retrouvé. »