Des soldats israéliens blessés dans l'explosion d'un engin lors du passage d'un véhicule à Gaza-Ville

L’armée israélienne a rapporté qu’un soldat israélien avait été blessé modérément et que plusieurs autres avaient été légèrement blessés à Gaza, dans l'explosion d’un engin au passage d'un véhicule blindé de transport de troupes des forces israéliennes dans le quartier de Zeitoun, à Gaza-Ville, selon le quotidien Haaretz.

Des informations de la radio de l'armée israélienne indiquent que sept soldats ont été blessés vendredi soir après qu’un transport de troupes blindé dans lequel ils se trouvaient a heurté un engin explosif à la périphérie de Gaza. Pour sa part, l'agence turque a précisé que, selon le diffuseur public israélien KAN, un des soldats a été grièvement blessé, tandis que les six autres ont subi des blessures légères.

Aucune autre information n’a été communiquée par les autorités israéliennes et aucune des factions palestiniennes impliquées dans les combats à Gaza n'a revendiqué cet incident.

Plus tôt dans la matinée, le porte-parole arabophone de l’armée, Avichay Adraee, avait démenti les informations faisant état de « batailles héroïques » menées par le mouvement Hamas à Gaza, affirmant que ces rumeurs visent à renforcer le moral des dirigeants, des membres et des partisans de l’organisation, qui « savent qu’ils seront inévitablement vaincus ».

Vendredi soir, les médias israéliens ont rapporté que de violents combats, accompagnés de frappes aériennes et d’artillerie lourde, ont eu lieu dans les quartiers périphériques de Gaza alors qu’Israël tente d’occuper la ville.

Les attaques d’Israël s’inscrivent dans le cadre de l’« Opération Chariots de Gidéon 2 », approuvée par le ministre de la Défense Israel Katz le 21 août, visant à occuper Gaza-Ville. L’opération se poursuit avec de vastes offensives lancées il y a deux semaines dans le quartier de Zeitoun et étendues à Sabra.

Selon l'agence palestinienne d'information Wafa, au moins 15 civils ont été tués et d'autres blessés samedi lorsque les forces d'occupation israéliennes ont frappé des tentes pour personnes déplacées dans les quartiers de Nasr et Zeitoun.

Selon des sources locales, des avions de combat israéliens ont bombardé des tentes abritant des personnes déplacées près du rond-point Youth and Sports dans le quartier de Nasr, faisant 11 morts et plusieurs blessés. Quatre personnes ont de plus été tuées et d'autres blessées lorsque des avions de combat israéliens ont frappé le quartier de Zeitoun, au sud-est de la ville de Gaza.

Israël a déclaré la région « zone de combat dangereuse » tout en intensifiant ses bombardements à partir de jeudi matin. Depuis octobre 2023, Israël a tué plus de 63 000 Palestiniens à Gaza. La campagne militaire a dévasté l’enclave, qui fait face à la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à des accusations de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre sur l’enclave.