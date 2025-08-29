Menu
Moyen-Orient - Focus

La Turquie revendique une rupture totale avec Israël

Le chef de la diplomatie turque a déclaré que son pays avait coupé tout lien avec l’État hébreu, bien que certains échanges discrets se poursuivent.

Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 29 août 2025 à 20h12

La Turquie revendique une rupture totale avec Israël

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan lors d’une session extraordinaire au Parlement à Ankara, le 29 août 2025. Photo AFP

La rhétorique était déjà virulente. Désormais, l’heure semble être aux actions concrètes. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a annoncé vendredi 29 août que son pays avait rompu tout lien économique et commercial avec Israël, refusé aux navires israéliens l’accès aux ports turcs ainsi que fermé l’espace aérien national aux avions israéliens. Les bateaux turcs seraient également interdits d’accoster en Israël, selon le chef de la diplomatie qui s’exprimait lors d’une session extraordinaire au Parlement dédiée à l’assaut israélien sur Gaza, ainsi qu’à la situation régionale. « Aucun autre pays dans le monde n’a pris des sanctions aussi poussées que la Turquie », s’est targué Hakan Fidan. Les déclarations interviennent au moment où les critiques internationales se multiplient face à la famine dans l’enclave palestinienne...
Les dirigeants turques valent ils mieux que les dirigeants iraniens ? Il faut se méfier d'eux comme de la peste, ils mangent à tous les râteliers et transforment une démocratie en autocratie, à l'image de la Russie !

Ludovic Hasquette

20 h 27, le 29 août 2025

