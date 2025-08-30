Menu
Politique - Focus

Finul : le Liban a gagné du temps... mais l’avenir est plus que jamais incertain

Si les soldats onusiens restent au Liban-Sud jusqu’en 2027, l’étape post-retrait demeure tributaire d’une alternative sérieuse et, surtout, d’Israël.

Par Yara ABI AKL, le 30 août 2025 à 00h00

Un soldat français de la Finul, le 8 juillet 2025, sur une base de l’armée libanaise à Tyr, au Liban-Sud. Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

Le Liban a gagné son pari diplomatique (tout comme la France), mais le plus dur reste à faire. Lors de sa réunion jeudi, le Conseil de sécurité a prorogé le mandat des Forces intérimaires des Nations unies (Finul) jusqu’à fin 2026, avant d’entamer un retrait qui devrait s’achever en décembre 2027. À partir de cette date, le Liban sera pour la première fois depuis des décennies sans les Casques bleus au Sud. De quoi mettre le pays à l’épreuve de l’application de ses décisions de désarmer le Hezbollah et de charger l’armée libanaise exclusivement du contrôle du Liban-Sud. Quel avenir donc pour celui-ci sans les Casques bleus ? À ce stade, il est encore prématuré de trancher. D’abord parce qu’il est encore tôt pour penser aux conséquences du retrait de la Finul, plus d’un an avant la date butoir. Ensuite et surtout, parce que le flou...
