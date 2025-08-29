Un blessé dans l'attaque des bipeurs tué par une frappe israélienne à Sir el-Gharbiyé

Un homme identifié comme Ahmad Naïm Maatouk, précédemment blessé dans les explosions de bipeurs du 17 septembre 2024, a été tué vendredi dans un tir de drone de l'armée israélienne ayant visé sa voiture, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah. La victime, grièvement blessée, a succombé à ses blessures, comme l'a confirmé également un bref communiqué du ministère de la Santé.

Il était lui-même originaire de Sir el-Gharbié et avait été blessé à l’œil en septembre, lorsque le bipeur qui était en sa possession a explosé, à l'instar de milliers d'autres détenus par des membres du Hezbollah. Selon les sources locales de notre correspondant, Ahmad Naïm Maatouk revenait d'une consultation chez l'ophtalmologue, liée à sa blessure, lorsque sa voiture a été bombardée.

Les explosions de milliers d'appareils de communication du Hezbollah, qui avaient été préalablement piégés des mois auparavant par le Mossad, ont fait 12 morts et des milliers de blessés parmi les membres et cadres du parti. Le lendemain, une attaque similaire, visant des talkie-walkie, avait également eu lieu.

Une « défaillance technique » de l'armée israélienne ?

L'armée israélienne poursuit quotidiennement ses violations de l'accord de trêve avec le Hezbollah entré en vigueur en novembre 2024, après 13 mois de guerre et deux mois d'escalade israélienne meurtrière. Un drone de l’armée israélienne a en outre largué plusieurs bombes sonores, tout au long de la journée, sur Kfar Kila dans le caza de Marjeyoun. Dans la nuit de jeudi à vendredi, peu après 22h30, l’armée israélienne avait ouvert le feu à la mitrailleuse de calibre moyen depuis une position qu'elle occupe sur la route reliant Houla à Markaba (Liban-Sud), en direction de la périphérie est des deux localités situées dans le caza Marjeyoun, sans faire de victimes, selon notre correspondant.

L'armée israélienne a par ailleurs commenté vendredi matin l'explosion d'une de ses munitions, la veille au soir à Naqoura, au Liban-Sud, qui a provoqué la mort de deux militaires libanais, un soldat et un officier. Dans un message sur son compte X, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avichay Adraee a dit que le tir initial visait un « engin de chantier qui s’apprêtait à reconstruire des infrastructures militaires du Hezbollah dans la zone ». La munition est tombée sans exploser en raison d'une « défaillance technique », avant de détoner lors de l'intervention de l'armée libanaise. Selon le porte-parole, l'armée israélienne « examine la possibilité que cet incident ait résulté de l'explosion des armes israéliennes » et « regrette » qu'il ait fait des victimes.

Le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, a, lui, confirmé que la mort des deux soldats a eu lieu alors qu'ils « procédaient à l’examen d’un drone israélien abattu dans la région de Ras Naqoura » et salué l'armée qui « fait face en permanence à d’immenses défis et offre les plus grands sacrifices pour défendre la stabilité du Sud et préserver la souveraineté de la patrie ».