Désarmement du Hezbollah : Pourquoi Hussein Khalil est sorti de son silence

Depuis même avant la guerre de 2024, Hussein Khalil, conseiller politique de l’ex-secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se murait dans le silence. Pourtant, c'est lui qui représente le Hezbollah lors des tractations autour des dossiers importants, dont la présidentielle et la formation de gouvernement. Cependant mercredi, à la surprise générale, il a publié un communiqué s’en prenant au gouvernement avec en toile de fond l’épineuse question du désarmement du parti chiite à la faveur de la décision du Conseil des ministres du 5 août. La démarche intervient dans un contexte de polarisation aiguë﻿ë﻿ et d'un climat défavorable à un Hezbollah sorti affaibli par la dernière guerre avec Israël qui l’a privé de ses plus grosses pointures. Comment expliquer le timing de l'entrée en...

