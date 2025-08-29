Menu
Politique - Focus

Désarmement du Hezbollah : Pourquoi Hussein Khalil est sorti de son silence

Celui qui a été conseiller politique de Hassan Nasrallah a fait sa déclaration publique à la faveur d’un partage de rôles bien calculé, selon le porte-parole du Hezbollah.

Par Yara ABI AKL, le 29 août 2025 à 12h42

Le conseiller politique du chef du Hezbollah, Hussein Khalil, au siège du Courant patriotique libre à Sin el-Fil, le 23 janvier 2023. Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Depuis même avant la guerre de 2024, Hussein Khalil, conseiller politique de l’ex-secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, se murait dans le silence. Pourtant, c'est lui qui représente le Hezbollah lors des tractations autour des dossiers importants, dont la présidentielle et la formation de gouvernement. Cependant mercredi, à la surprise générale, il a publié un communiqué s’en prenant au gouvernement avec en toile de fond l’épineuse question du désarmement du parti chiite à la faveur de la décision du Conseil des ministres du 5 août. La démarche intervient dans un contexte de polarisation aiguë﻿ë﻿ et d'un climat défavorable à un Hezbollah sorti affaibli par la dernière guerre avec Israël qui l’a privé de ses plus grosses pointures. Comment expliquer le timing de l'entrée en scène de Hussein Khalil ?Connu pour ses...
