Moyen-Orient - Lettre de Gaza

Noor Alyacoubi depuis Gaza : Avec nos familles en exil, nous nous sentons coincés dans des mondes différents

Israël tente encore de contrer les conclusions adoptées à la quasi-unanimité du Conseil de sécurité de l'ONU – à l'exception des États-Unis – que la famine à Gaza est « provoquée par l'homme ».

Noor ALYACOUBI et L'OLJ, le 29 août 2025 à 20h56

Un garçon inspecte les dégâts après des frappes israéliennes dans le sud-ouest de la ville de Gaza, le 29 août 2025. Photo Bashar Taleb/AFP

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour le poids de la distance avec sa famille en exil.Cela fait plus de 600 jours que je suis séparée de ma famille, réfugiée en Égypte dès le début de la guerre. Depuis, ma mère m'appelle presque tous les jours sur Messenger, parfois deux ou trois fois quotidiennement, juste pour s'assurer que je vais bien. La plupart du temps, je traîne pour répondre. Je laisse sonner, sentant un poids invisible me retenir. Finalement, je décroche, et même à ce moment-là, j'ai du mal à parler. Je n'arrête pas de m’interroger : pourquoi est-ce que je ne veux pas leur parler ? Pourquoi est-ce que cela paraît si difficile ?...
