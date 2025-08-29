Noor Alyacoubi depuis Gaza : Avec nos familles en exil, nous nous sentons coincés dans des mondes différents

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour le poids de la distance avec sa famille en exil.Cela fait plus de 600 jours que je suis séparée de ma famille, réfugiée en Égypte dès le début de la guerre. Depuis, ma mère m'appelle presque tous les jours sur Messenger, parfois deux ou trois fois quotidiennement, juste pour s'assurer que je vais bien. La plupart du temps, je traîne pour répondre. Je laisse sonner, sentant un poids invisible me retenir. Finalement, je décroche, et même à ce moment-là, j'ai du mal à parler. Je n'arrête pas de m’interroger : pourquoi est-ce que je ne veux pas leur parler ? Pourquoi est-ce...

