Société - Banlieue sud de Beyrouth

Enlèvement filmé à Hadath : l’armée arrête l’un des ravisseurs présumés et la victime

Le rapt avait eu lieu en pleine rue dans la banlieue sud de Beyrouth.

L'OLJ / le 29 août 2025 à 14h24

Capture d'écran d'une vidéo en ligne montrant un enlèvement en plein jour dans le quartier de Sainte-Thérèse, à Hadath, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo non datée montrant un enlèvement en plein jour dans le quartier de Sainte-Thérèse, à Hadath (banlieue sud de Beyrouth), l’armée libanaise a annoncé jeudi avoir arrêté un citoyen soupçonné d’implication dans le rapt, ainsi que la victime elle-même, recherchée pour divers crimes. Sur les images qui circulent depuis mercredi, plusieurs hommes vêtus de noir maîtrisent un individu et le forcent à monter dans une voiture garée au milieu de la route, tandis qu’au moins l’un d’entre eux brandit une arme à feu.

Le lendemain, l'armée libanaise a indiqué dans un communiqué qu'une patrouille de la Direction du renseignement a arrêté dans localité de Bir el-Abed, dans la banlieue sud de Beyrouth, le Libanais identifié sous les initiales M.H. pour son implication dans l’enlèvement. Le citoyen enlevé R.T. a également été arrêté après qu’il s'est avéré être recherché pour divers crimes : vols de motos, tirs, consommation et trafic de stupéfiants, ainsi que pour son implication dans plusieurs altercations. Un pistolet et des munitions de guerre ont été saisis en leur possession.

Les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes et une enquête a été ouverte avec les personnes arrêtées, sous la supervision de la justice concernée. Le communiqué de l'armée ne précise pas les motivations de cet incident.

commentaires (1)

Allez qu'on en finisse avec la loi de Ha'zbala des barbus et de la jungle. Order in the house!!!!

Cadmos

15 h 18, le 29 août 2025

Commenter Tous les commentaires
Commentaires (1)

  • Allez qu'on en finisse avec la loi de Ha'zbala des barbus et de la jungle. Order in the house!!!!

    Cadmos

    15 h 18, le 29 août 2025

