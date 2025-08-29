Retour du « snapback » : un pari perdu pour Téhéran ?

Une fenêtre rare s’était entrouverte pour Téhéran lorsque les pays du E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni) ont tenté un ultime compromis. Mais l’initiative a échoué. Jeudi 28 août au matin, les trois gouvernements ont adressé une lettre au Conseil de sécurité des Nations unies pour annoncer qu’ils déclenchaient le mécanisme dit de « snapback », rétablissant les sanctions suspendues dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015. Les responsables européens invoquent le non-respect par Téhéran de ses engagements au titre du JCPOA comme principale justification. Ces préoccupations portent principalement sur l'accélération du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, qui atteindrait selon certaines sources une pureté de 60 %, et sur ses stocks importants et non vérifiés d'uranium...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte