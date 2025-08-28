L’institution du Grand Ayatollah Fadlallah condamne un reportage d’Al-Manar

L’institution du Grand ayatollah libano-irakien Mohammad Hussein Fadlallah a dénoncé, dans un communiqué, un reportage d'une chaîne « islamique », sans la citer, l'accusant d'y avoir « insulté » la mémoire du religieux. Des médias locaux ont néanmoins identifié la chaîne télévisée du Hezbollah, Al-Manar. Le texte reproche à certains médias « arborant l’étiquette islamique » d'avoir ravivé des campagnes offensantes contre l'ayatollah, en mettant en avant au moins une personnalité qui l'avait publiquement attaqué par des propos réfutés par des réponses scientifiques dans de nombreux ouvrages publiés ».

Décédé en 2010, l'ayatollah Fadlallah fut une autorité majeure du chiisme et un mentor de la première heure du parti/milice pro-iranien le Hezbollah, avant de prendre ses distances avec l’Iran. Selon Lebanon Debate, la polémique est née d'une série télévisée portant sur la vie du religieux Jaafar Mortada, qui avait « excommunié » Fadlallah. Au cours des épisodes, des intervenants sont revenus sur sa position vis-à-vis de l'ayatollah, considérant qu'il s’était opposé aux « dérives idéologiques » de Mohammad Hussein Fadlallah.

L'institution a elle défendu l'ayatollah défunt, rappelant que celui-ci a défendu sa vie durant un islam « dynamique, ouvert, rejetant l’extrémisme et le fanatisme sectaire » et choisi de « ne pas s’engager dans la polémique ». Elle exhorte enfin la chaîne à ne pas « rouvrir des blessures » et appelle ses responsables « à éviter de provoquer de nouvelles divisions alors que la oumma dans son ensemble - et la communauté chiite en particulier - traverse une phase des plus dangereuses ».