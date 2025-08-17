L'armée israélienne annonce avoir bombardé un « site énergétique » des houthis

L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir frappé « un site énergétique » dans la région de Sanaa, utilisé par les rebelles houthis.
« Tsahal a mené cette frappe à une distance de quelque 2.000 kilomètres d'Israël, en plein cœur du Yémen, ciblant un site d'infrastructure énergétique utilisé par le régime terroriste houthi », indique l'armée dans un communiqué.
