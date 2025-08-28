Ce que l'on sait du raid terrestre israélien près de Damas

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Pour la seconde nuit consécutive, le feu de l’armée israélienne s’est abattu sur la région de Keswé, à une vingtaine de kilomètres au sud de Damas. L’État hébreu a dans un premier temps mené mardi 26 août une série de frappes de drone sur une base militaire abritant un bâtiment de la 44e division de l’armée syrienne, tuant huit soldats et en blessant plusieurs autres. Puis mercredi soir, les forces israéliennes ont effectué d’autres frappes sur la même région, ciblant spécifiquement la localité de Jabal Manea.Elles ont ensuite largué des troupes par hélicoptère pendant près de deux heures sur une caserne de Keswé, ainsi qu’une quantité non spécifiée de matériel de recherche, selon une source militaire syrienne citée par la chaîne al-Jazeera. Aucun accrochage avec les forces syriennes n’a eu lieu à ce moment-là. Il s’agit du premier...

