Dans le contexte de polarisation politique aiguë autour du Hezbollah depuis la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État prise en Conseil des ministres le 5 août, le leader druze Walid Joumblatt tente de trouver un équilibre : s’il est favorable à la mise en application de la décision gouvernementale, il veut surtout épargner au pays le scénario d’une confrontation entre l’armée et une large frange de Libanais. Quitte à changer l’approche adoptée par le gouvernement et à la remplacer par un dialogue interlibanais. Une position qu’il a clairement exprimée devant la délégation américaine qu’il a reçue mardi à Clemenceau. Entretien.

Comment interprétez-vous la position de Washington telle qu’exprimée mardi par sa délégation à Beyrouth ? Y voyez-vous un durcissement de ton ou un rappel des points de l’accord de cessez-le-feu approuvé par le gouvernement Mikati ?

Ils nous proposent le diktat israélien qui nous dit : Désarmez le Hezbollah et puis nous verrons comment convaincre les Israéliens de se retirer. Sauf qu’Israël a renforcé ses positions au Liban-Sud. Mais en même temps, je rappelle que les combattants du Hezbollah font partie de la société libanaise, même si leur référence est le velayet-e faqih et que d’autres ont pour référence Najaf.

Lors de l’entretien avec la délégation américaine, j’ai dit aussi qu’une grande partie du désarmement a été accomplie au sud du Litani. Mais il faut aussi renforcer l’armée libanaise tant au niveau de ses effectifs que de ses équipements et des salaires de ses soldats. D’autant plus qu’au vu de la crise actuelle, le commandement en chef de l’armée a autorisé les membres de la troupe à exercer un autre emploi à mi-temps. Mais cela n’est pas bénéfique pour l’institution militaire. Nous avons une aide minimale acceptable du Qatar, mais il faut une aide substantielle de la part des Américains.

J’ai parlé aussi de la police (les Forces de sécurité intérieure) et de son renforcement. Parce que peut-être qu’en l’appuyant, on pourra laisser l’armée se tourner vers la délimitation de la frontière avec la Syrie, à commencer par (les fermes de) Chebaa pour faire barrage à la contrebande, jusqu’à la frontière maritime. Et à ce sujet, j’appelle à la coordination entre le Liban et la Syrie. Il faut également poursuivre le démantèlement des usines de Captagon au Liban et en Syrie.

J’ai évoqué aussi la question du secteur bancaire. Nous sommes pour les recommandations du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Mais au Parlement et aux USA, il y a un cercle de Libanais influents qui ne veut pas toucher au secteur bancaire. Je pense que des paroles efficaces de la part des responsables américains peuvent les faire taire.

Entre les conditions américano-israéliennes et l’intransigeance du Hezbollah, l’État libanais semble coincé. Comment voyez-vous l’étape à venir et quelles sont les options encore possibles ?

On ne peut pas nous imposer une capitulation. Je donne mes idées pour (un retour à la normale dans) des conditions honorables. Nous voulons la libération des territoires occupés et l’application des résolutions internationales. Et moi je ne comprends pas cette insistance qui ne prend pas en compte les sensibilités politiques des chiites. Le matraquage autour du désarmement ne passera pas chez une bonne partie de cette communauté. Il faut plutôt aller vers le dialogue pour pouvoir convaincre (le Hezbollah). Car, dans une certaine mesure, (le secrétaire général du parti) Naïm Kassem a raison (en assimilant les armes de son parti à l’âme de ses partisans).

Mais c’est cette approche que le président de la République a longtemps adoptée avant la décision du Conseil des ministres ?

Joseph Aoun n’a pas changé d’avis. Il faut changer de méthodologie et faire comme avait fait (l’ancien sénateur américain) George Mitchell en Irlande du Nord (l’accord du vendredi saint conclu en 1998 entre les protagonistes pour mettre fin à la guerre entre catholiques et protestants. Il était fondé sur un processus politique devant accompagner le désarmement des camps en présence).

Pensez-vous que l’armée pourra mettre en application son plan pour le désarmement des milices, et la couverture politique dont elle bénéficie aujourd’hui suffira-t-elle pour lui épargner l’implosion ?

Si on adopte les bonnes mesures et la façon intelligente de dialoguer et de refuser les diktats israéliens et iraniens, on pourra y arriver. Mais la façon brutale et la confrontation militaire ne mèneront à rien. Seulement, il faut que le retrait israélien soit appliqué simultanément au désarmement.

Pour ce qui est de l’armée, il n’y aura pas d’implosion. Mais essayons de ne pas répéter le scénario de l’instrumentalisation de cette institution contre la population. Et je crois que le président de la Chambre, Nabih Berry, peut s’adresser d’une façon plus intelligente à la communauté chiite, et nous pouvons l’aider et dire que certaines armes lourdes (comme les missiles balistiques) ne peuvent que provoquer des désastres supplémentaires dans les régions chiites et au Liban dans son ensemble. Nous avons compris pendant la guerre de 2024 que le déséquilibre entre nous et Israël était grand. Je faisais partie de ceux qui ont cru que ces missiles pouvaient être nuisibles pour Israël. Mais tel n’est pas le cas. Parce que nous ne sommes pas en train de combattre Israël uniquement. Il y a aussi son allié, les États-Unis.





Est-ce que vous adhérez à la thèse selon laquelle Nabih Berry et le Hezbollah ne sont pas sur la même longueur d’onde aujourd’hui ?

Je crois que Nabih Berry a le plus grand intérêt à voir les choses retourner à la normale. Il ne faut pas oublier que tout ce qu’a fait le président de la Chambre au Sud a été détruit (lors de la guerre de 2024).

Comment répondez-vous aux menaces voilées de rééditer le scénario du 7 mai 2008 (coup de force du Hezbollah à Beyrouth et dans la Montagne) ? D’autant plus que le Parti socialiste progressiste a été directement visé par ces menaces, notamment de la part des médias du Hezbollah ?

C’est simplement la propagande de la droite qui n’a aucun respect pour une communauté – et une résistance – qui était libanaise et islamique. Elle était, à mon sens, nécessaire parce qu’il y avait une occupation et des attaques israéliennes. Mais je ne crains pas un nouveau 7-Mai.





Comment réagissez-vous à l’appel du cheikh druze syrien Hikmat el-Hijri à la création d’une région druze séparée à Soueida ?

À mon avis, Soueida est une partie intégrante de la patrie syrienne. Depuis le début (du débat autour des affrontements de Soueida entre druzes et Bédouins appuyés par les forces gouvernementales en juillet dernier), je me suis montré pour la création d’une commission d’enquête. Et avec les Américains, j’ai plaidé pour une commission d’enquête syrienne et internationale pour pouvoir enquêter du côté druze (Hijri). Car un crime a été commis à l’encontre des druzes parallèlement à un déplacement massif et des violences contre les Bédouins. Il faut mener une enquête, suivie d’une ouverture des routes entre Damas et Soueida. Cela relève de la responsabilité de l’État syrien. Mais il faut aussi que les druzes acceptent cela. Jusqu’à présent, certaines voix de la communauté s’opposent à une telle démarche.

Après l’enquête et la redevabilité, il faut plancher sur le dossier des détenus des deux camps, ainsi que les personnes portées disparues, pour parvenir à une réconciliation, comme ce fut le cas en 2001 dans la Montagne (druzo-chrétienne au Liban). Celle-ci devrait être suivie par une participation des druzes au niveau des forces armées, de l’administration.

Que pouvez-vous dire des derniers propos du président syrien Ahmad el-Chareh à propos du Liban ?

Le Liban est face à une opportunité historique. D’autant plus que M. Chareh le dit clairement : le régime syrien ne gravite plus dans l’orbite de l’Iran. Il y a une Syrie indépendante, pour la première fois depuis plus de 50 ans. C’est la plus grande opportunité qui se présente au Liban. Il ne faut pas la rejeter.