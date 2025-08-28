Deux hommes interpellés après l'abattage d'un olivier rendant hommage à un jeune juif

Deux hommes ont été interpellés, accusés d'avoir abattu le 15 août à Epinay-sur-Seine, au nord de Paris, un olivier planté en mémoire d'Ilan Halimi, jeune juif torturé à mort en 2006, a indiqué mercredi le parquet local.

Les suspects, des frères jumeaux, vont être jugés en comparution immédiate pour « destruction de bien aggravée » et « violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion », a précisé le ministère public.

L'abattage de l'arbre en pleine nuit avait suscité une indignation unanime au sein de la classe politique française.

Ilan Halimi, Français de confession juive de 23 ans, avait été enlevé, séquestré et torturé en janvier 2006 par un groupe d'une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler « le gang des barbares », sous la direction de Youssouf Fofana.

Découvert nu, bâillonné, menotté et portant des traces de tortures et de brûlures dans une ville de banlieue parisienne, le jeune homme était mort pendant son transfert à l'hôpital un peu moins d'un mois plus tard. Son calvaire avait provoqué une vive émotion dans le pays.

L'olivier avait été planté en 2011 dans un jardin d'Epinay-sur-Seine, commune d'un peu plus de 50.000 habitants située à une dizaine de kilomètres au nord de Paris.

D'après le maire, Hervé Chevreau, se fondant sur les caméras de vidéosurveillance extérieures au jardin, un homme portant un sac à dos s'y est introduit à 01H50 alors que le parc ferme à 21H30.

« Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien : la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine », avait écrit sur X le président Emmanuel Macron le jour où l'arbre a été retrouvé abattu.

Deux autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, dont l'un portait sa photo, avaient été sciés en 2019 à Sainte-Geneviève-des-Bois, où il avait été retrouvé agonisant au bord d'une voie ferrée. D'autres arbres avaient été replantés.

Les actes antisémites ont connu une nette progression en France depuis le 7 octobre 2023, date des attaques sans précédent du Hamas contre Israël et du déclenchement de la guerre à Gaza.

Entre janvier et juin 2025, 646 actes antisémites ont été recensés en France, en baisse de 27% par rapport au premier semestre 2024, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais ils représentent plus du double des 304 actes recensés entre janvier et juin 2023.