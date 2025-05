Julie Delpy : Les actions d’Israël mettent en danger les juifs du monde

La fureur du regard n’a pas faibli. Du haut de son mètre soixante-neuf et de ses 55 ans qu’elle arbore fièrement, Julie Delpy continue de fustiger les non-dits et l’hypocrisie de l'entre soi artistique comme à ses débuts déjà virulents. Comédienne burlesque devenue réalisatrice aux combats multiples, la Française, installée dans la cité des anges depuis la fin des années 1990, annonce d’emblée être prête à parler de ses luttes politiques avant même d’évoquer ses long-métrages.Entre deux prises de positions, l’ex-muse du cinéma d’auteur tire pourtant profit de son statut de Frenchie exilée à Hollywood. Douze ans après la fin des tournages de la trilogie Before - qui l’a rendue mondialement célèbre -, Delpy, bien loin des comédies romantiques qui ont fait récemment son succès, revient...

