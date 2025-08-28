Rare raid à Ramallah : symbole de la volonté israélienne d'enterrer l'État palestinien

Noyé dans la multiplication des opérations israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023, l’épisode serait passé inaperçu s’il n’avait pas eu lieu à Ramallah. Mardi 26 août, l’armée israélienne a conduit une incursion d’une rare ampleur au cœur du siège administratif de l’Autorité palestinienne (AP), qui s’est étendue jusqu'à la ville voisine d’el-Bireh. Selon le Croissant-Rouge palestinien, au moins 58 Palestiniens ont été blessés. Parmi les victimes figurait un enfant touché par des tirs à balles réelles. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que cet enfant de 13 ans avait été opéré après avoir subi une blessure à l'abdomen.Cette démonstration de force illustre la promesse réitérée mercredi à Jérusalem par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu,...

