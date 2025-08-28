Menu
Moyen-Orient - Eclairage

Rare raid à Ramallah : symbole de la volonté israélienne d'enterrer l'État palestinien

L’opération paraît s’inscrire dans le cadre d’un plan du gouvernement pour contrer les efforts diplomatiques en vue de reconnaître une entité étatique.

Par Dany MOUDALLAL, le 28 août 2025 à 00h00

Rare raid à Ramallah : symbole de la volonté israélienne d'enterrer l'État palestinien

Des soldats israéliens bloquent une route lors d'un raid dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 26 août 2025. Zain Jaafar/AFP

Noyé dans la multiplication des opérations israéliennes en Cisjordanie depuis le 7 octobre 2023, l’épisode serait passé inaperçu s’il n’avait pas eu lieu à Ramallah. Mardi 26 août, l’armée israélienne a conduit une incursion d’une rare ampleur au cœur du siège administratif de l’Autorité palestinienne (AP), qui s’est étendue jusqu'à la ville voisine d’el-Bireh. Selon le Croissant-Rouge palestinien, au moins 58 Palestiniens ont été blessés. Parmi les victimes figurait un enfant touché par des tirs à balles réelles. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que cet enfant de 13 ans avait été opéré après avoir subi une blessure à l'abdomen.Cette démonstration de force illustre la promesse réitérée mercredi à Jérusalem par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, lors d’une cérémonie marquant la légalisation de nouveaux...
