Menassa au Koweït : rencontres avec le ministre de l’Intérieur et la communauté libanaise

Le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, en visite au Koweït, a rencontré mercredi le premier vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur, cheikh Fahd Youssef Saoud al-Sabah.

Selon le communiqué officiel rapporté par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), la rencontre a permis de «réaffirmer la profondeur des relations fraternelles entre le Liban et le Koweït» et de souligner l’importance de « renforcer la coopération dans différents domaines, notamment sécuritaire et militaire ». Les deux responsables ont également abordé la situation régionale, la lutte contre la contrebande et les drogues, ainsi que le soutien et le développement des capacités de l’armée libanaise.

Le ministre koweïtien a salué le rôle de la communauté libanaise dans le développement du pays, se disant favorable à «renforcer sa présence ».

Lors d’une rencontre avec une délégation de la communauté libanaise, M. Menassa a affirmé que « les Libanais au Koweït constituent un modèle à suivre en matière d’engagement et de travail sérieux ». Il les a aussi appelés à « continuer de refléter l’image de leur pays où qu’ils se trouvent », exprimant sa gratitude au Koweït et à son peuple et soulignant que « le Liban et le Koweït garderont une relation fraternelle solide ».

Les relations entre le Liban et le Koweït n’ont pas été exemptes de tensions ces dernières années. En octobre 2021, plusieurs pays du Golfe avaient rappelé leurs diplomates de Beyrouth en réaction aux déclarations d’un ministre critiquant l’intervention militaire saoudienne au Yémen. Les monarchies du Golfe dénonçaient régulièrement aussi l’influence manifeste du Hezbollah et de l’Iran sur le gouvernement libanais. Cependant, l’élection de Joseph Aoun à la présidence, suivie de la formation du gouvernement de Nawaf Salam début 2025, parallèlement à l’affaiblissement du parti-milice pro-iranien après sa dernière guerre contre Israël, semblent avoir ouvert une nouvelle page dans les rapports entre Beyrouth et ces pays. Depuis son entrée en fonction, M. Aoun a effectué des visites dans plusieurs États du Golfe, dont le Koweït, exprimant sa volonté de renouer les liens.