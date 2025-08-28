Sortie polémique de Barrack : Beyrouth fait la sourde oreille, le Hezbollah n’en rate pas une miette

La salle de presse du palais de Baabda est pleine à craquer. Les sénateurs américains Jeanne Shaheen et Lindsay Graham viennent de se retirer du pupitre après leur rencontre avec le président Joseph Aoun et, entre journalistes, « on se chamaille à voix haute au sujet de la réponse israélienne à la feuille de route américaine », nous racontent des reporters présents sur place ce mardi 26 août. Soudain, alors que dans le brouhaha son entrée dans la pièce est passée inaperçue, l’émissaire américain Tom Barrack monte sur l’estrade et tonne : « Laissez-moi vous dire quelque chose. Si cela devient chaotique et bestial, nous partirons », enjoignant aux journalistes d’être « civilisés », car c’est bien là « le problème de la région ». À lire aussi « Soyez civilisés » : après la sortie...

