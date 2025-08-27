La Syrie condamne les frappes israéliennes ayant tué six soldats

La Syrie a condamné mercredi les frappes israéliennes qui ont tué six soldats près de Damas, dénonçant une « atteinte » à son intégrité territoriale. Depuis qu'une coalition de rebelles islamistes a renversé Bachar el-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie, tout en amorçant un dialogue inédit avec les nouvelles autorités.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires Étrangères a « condamné fermement l'agression menée par des drones des forces de l'occupation israéliennes ayant coûté la vie à six soldats », dans la région de Kesweh, à l'ouest de Damas, mardi. « Cette attaque constitue une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu’une atteinte manifeste à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie », a-t-il ajouté.

Selon un responsable du ministère de la Défense, un drone israélien a visé l’un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne à Kesweh. L'armée israélienne n'a pas confirmé ces frappes.

La semaine dernière, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des opérations dans le sud de la Syrie, où elle a indiqué avoir découvert et saisi « des installations de stockage d'armes » et « appréhendé des suspects ».

Les deux pays, ennemis depuis des décennies, ont cependant entamé un dialogue inédit sous le parrainage des Etats-Unis.