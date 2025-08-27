La Syrie condamne le frappes israéliennes ayant tué six soldats

La Syrie a condamné mercredi les frappes israéliennes qui ont tué six soldats près de Damas, dénonçant une "atteinte" à son intégrité territoriale.

Depuis qu'une coalition de rebelles islamistes a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie, tout en amorçant un dialogue inédit avec les nouvelles autorités.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires Étrangères a "condamné fermement l'agression menée par des drones des forces de l'occupation israéliennes ayant coûté la vie à six soldats", dans la région de Kesweh, à l'ouest de Damas, mardi.

"Cette attaque constitue une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi qu’une atteinte manifeste à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Syrie", a-t-il ajouté.

Selon un responsable du ministère de la Défense, un drone israélien a visé l’un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne à Kesweh.

L'armée israélienne n'a pas confirmé ces frappes.

La semaine dernière, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des opérations dans le sud de la Syrie, où elle a indiqué avoir découvert et saisi "des installations de stockage d'armes" et "appréhendé des suspects".

Les deux pays, ennemis depuis des décennies, ont cependant entamé un dialogue inédit sous le parrainage des Etats-Unis.

bur-lg/at/jos/tp

© Agence France-Presse