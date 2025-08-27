L'armée arrête à Bourj el-Brajné un Palestinien recherché par la justice

L’armée libanaise a annoncé mercredi avoir arrêté lors d'une descente dans le camp palestinien de Bourj el-Brajneh, dans la banlieue sud de Beyrouth, un Palestinien (M.G.) « recherché pour de multiples crimes, notamment pour avoir tiré à balles réelles et lancé des grenades en direction d'autres personnes, d’être responsable d’un gang de vol de deux roues, de vol à main armée, de troubles à l’ordre public, d’extorsion, ainsi que de consommation et trafic de stupéfiants ».

« M.G. est l’un des principaux individus recherchés dans ces crimes (...) Au cours de l'opération, le suspect a ouvert le feu sur les membres de la patrouille, qui ont riposté, le blessant. Il a été transporté à l'hôpital pour y être soigné », ajoute le communiqué militaire publié sur X.

Selon des informations circulant dans les médias locaux, l'homme avait fui en Syrie avant de revenir récemment au Liban.

Cette arrestation survient quelques jours après le début des opérations de remise des armes des factions palestiniennes aux autorités libanaises dans les camps de réfugiés, conformément à un accord conclu en mai dernier pour garantir le monopole des armes à l'État libanais. Ces opérations avaient commencé dans le camp de Bourj el-Brajné.