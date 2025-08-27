Un mort et deux blessés dans des frappes russes à Kherson

Une femme de 81 ans a été tuée par des tirs d'artillerie russes à Kherson qui ont également fait deux blessés, ont indiqué mercredi des responsables de cette ville du sud de l'Ukraine.

Selon les premiers éléments de l'enquête, aux environs de 04H45 (02H45 GMT), l'armée russe a bombardé Kherson avec des tirs d'artillerie, a indiqué le procureur sur Facebook. Une femme de 81 ans a été tuée dans l'attaque et une autre de 53 ans a été blessée et hospitalisée, a-t-il ajouté.

L'administration militaire de la région de Kherson a fait état d'un homme de 56 ans blessé dans une attaque au drone dans le centre de Kherson.

Le procureur a indiqué avoir ouvert une enquête pour « crime de guerre » ayant causé la mort d'une personne.

L'armée russe, qui occupe environ 20% de l'Ukraine, dans l'est et le sud, a accéléré sa progression sur le terrain ces derniers mois face à des unités ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées.