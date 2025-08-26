Syrie: trois soldats tués dans une frappe israélienne près de Damas (responsable à l'AFP)

Trois soldats de l'armée syrienne ont été tués dans une frappe de drone israélienne près de la capitale Damas mardi, a indiqué à l'AFP un responsable au sein du ministère syrien de la Défense.

"Un drone israélien a visé l’un des bâtiments militaires de la 44e division de l'armée syrienne à Kesweh, à l’ouest de Damas, faisant trois morts parmi les membres de la division", a déclaré le responsable, sous couvert d'anonymat.

Cela porte à quatre le nombre de morts dans des frappes israéliennes mardi.

str-jos/def

