Avec sa « garde nationale », Hijri s’impose en leader incontestable à Soueida

La voix la plus radicale au sein de la communauté druze syrienne étend son emprise dans le bastion de Soueida. Lundi, l’un des plus influents cheikhs, Hikmat el-Hijri, est allé jusqu’à appeler à la création d’une « région druze séparée » dans le sud de la Syrie, précisant davantage les contours de sa « garde nationale », la nouvelle bannière militaire placée sous son commandement.Ces derniers jours, des dizaines de factions armées, dont certaines réputées pour être plus modérées comme les Hommes de la dignité, l’une des principales composantes druzes, ont rejoint le mouvement. Plus d’un mois après les affrontements sanglants survenus dans la province de Soueida, faisant environ 1 600 morts selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), en majorité des civils druzes, le ralliement autour...

