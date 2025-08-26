Journalistes tués lundi : l'armée israélienne dit que la frappe visait une caméra du Hamas

L'armée israélienne a affirmé mardi que ses forces avaient visé une caméra du Hamas lors d'une frappe lundi à Gaza qui a coûté la vie à cinq journalistes à l'hôpital Nasser de Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, entraînant une vague de condamnations dans le monde.

Il ressort d'une « enquête initiale » que des soldats ont « identifié une caméra placée par le Hamas dans la zone de l'hôpital Nasser, utilisée pour observer l'activité des troupes [israéliennes] afin de diriger des activités terroristes contre elles », écrit l'armée dans un communiqué ajoutant que les soldats « ont agi pour éliminer la menace en frappant et en démantelant la caméra ».

Six « terroristes » ont été tués dans ces frappes ayant couté la vie à 20 personnes en tout, ajoute l'armée en publiant six noms ne correspondant à aucun de ceux des journalistes tués. Le chef d'état-major a ordonné que l'enquête se poursuive en mettant l'accent sur « plusieurs » points, notamment « le processus de décision sur le terrain » et « les armes utilisées pour la frappe », selon le communiqué militaire.



