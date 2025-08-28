À l'approche des législatives, les partis traditionnels s'en prennent à leurs opposants

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google « Nous voulons savoir qui a insulté l’imam al-Mahdi (figure religieuse suprême du chiisme) lors de la contestation de 2019. » Il a suffi que Mohammad Barakat, journaliste farouchement hostile au Hezbollah, lance cette phrase lors d’une interview télévisée vendredi pour se retrouver (pour la énième fois) dans le collimateur de la base populaire du parti de Dieu. Dans un contexte de polarisation accrue depuis la décision du Conseil des ministres de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise le 5 août, ces campagnes diffamatoires ne surprennent plus. Mais un fait rare est à relever : à l’heure où les ténors politiques chrétiens ne ratent aucune occasion de se féliciter de « la pluralité politique » au sein de la communauté, les Forces libanaises, par la bouche de leur chef Samir Geagea, ont créé la surprise en s’en prenant à...

