Politique - Focus

À l'approche des législatives, les partis traditionnels s'en prennent à leurs opposants

Le journaliste Mohammad Barakat se retrouve dans le collimateur du Hezbollah, son collègue Riad Tok sous le feu des FL.

Par Yara ABI AKL, le 28 août 2025 à 00h00

Une Libanaise déposant son bulletin dans l'urne lors des législatives du 15 mai 2022. Photo Marc Fayad/L'Orient-Le Jour

« Nous voulons savoir qui a insulté l’imam al-Mahdi (figure religieuse suprême du chiisme) lors de la contestation de 2019. » Il a suffi que Mohammad Barakat, journaliste farouchement hostile au Hezbollah, lance cette phrase lors d’une interview télévisée vendredi pour se retrouver (pour la énième fois) dans le collimateur de la base populaire du parti de Dieu. Dans un contexte de polarisation accrue depuis la décision du Conseil des ministres de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise le 5 août, ces campagnes diffamatoires ne surprennent plus. Mais un fait rare est à relever : à l’heure où les ténors politiques chrétiens ne ratent aucune occasion de se féliciter de « la pluralité politique » au sein de la communauté, les Forces libanaises, par la bouche de leur chef Samir Geagea, ont créé la surprise en s’en prenant à...
