Bouchra Khalil entendue par l’ordre des avocats pour ses propos contre Raï

L’avocate Bouchra Khalil a été entendue mardi par l’avocat Abdo Lahoud, membre du conseil de l’ordre des avocats de Beyrouth, après ses déclarations critiquant le patriarche maronite Béchara Raï. Selon les informations de L’Orient-Le Jour, Me Lahoud a transféré le dossier au bâtonnier Fadi Masri, qui devrait l’examiner mercredi et prendre une décision en conséquence. Bouchra Khalil avait été convoquée dès dimanche pour être interrogée par le barreau.

L’avocate pro-Hezbollah avait violemment réagi à des propos tenus par le patriarche maronite lors d’une interview à la chaîne panarabe saoudienne al-Hadath, dans laquelle il avait estimé que le Hezbollah avait « vidé la résistance de son sens véritable », car « la résistance ne consiste pas à se soumettre aux diktats de l'Iran ». Il a fait valoir que la communauté chiite en avait assez de l’arsenal du parti et que celui-ci devait « penser à son identité libanaise ». Ces propos lui ont valu une virulente campagne de la part des partisans du Hezbollah.

Bouchra Khalil, quant à elle, avait déclaré que le patriarche Raï « devrait nous présenter un certificat prouvant sa libanité ». « Le patriarcat maronite a toujours fait partie du projet sioniste — lisez l'histoire — il a toujours soutenu Israël. Les Libanais montrent leur véritable patriotisme lorsque leur ennemi vient les envahir ; ceux qui ouvrent leurs portes à l'ennemi ne peuvent prétendre être de vrais Libanais », avait aussi affirmé Mme Khalil dans une interview télévisée publiée samedi sur sa page Facebook.

Dans une autre vidéo, également partagée samedi, Bouchra Khalil avait soutenu que « la mort de sayyed Hassan (Nasrallah, ancien chef du Hezbollah tué par une frappe aérienne israélienne le 27 septembre 2024) a suivi les mêmes traces que celle de Jésus-Christ ». « Raï est à Bkerké et lance des théories. Je respecte Bkerké en tant qu'institution religieuse, mais ils ne peuvent pas nous dominer. Bkerké a toujours été du côté du projet sioniste », avait-elle accusé.