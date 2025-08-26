Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

L'Ukraine reconnaît que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk, déclare l'armée


AFP / le 26 août 2025 à 17h54

Cette photo montre une maison et une voiture détruites à la suite d'un bombardement, à Mezhova, dans la région de Dnipropetrovsk, le 9 juillet 2025. Photo AFP / ROMAN PILIPEY

L'Ukraine a reconnu mardi pour la première fois que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet. 

« Oui, ils sont entrés » dans ce territoire, où « les combats se poursuivent actuellement », a déclaré à l'AFP Viktor Tregoubov, porte-parole de l'armée ukrainienne pour cette zone. Kiev démentait jusque-là toute avancée russe dans cette région.

L'Ukraine a reconnu mardi pour la première fois que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet. 

« Oui, ils sont entrés » dans ce territoire, où « les combats se poursuivent actuellement », a déclaré à l'AFP Viktor Tregoubov, porte-parole de l'armée ukrainienne pour cette zone. Kiev démentait jusque-là toute avancée russe dans cette région.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés