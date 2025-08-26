L'Ukraine reconnaît que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk, déclare l'armée

L'Ukraine a reconnu mardi pour la première fois que les troupes russes ont pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet.

« Oui, ils sont entrés » dans ce territoire, où « les combats se poursuivent actuellement », a déclaré à l'AFP Viktor Tregoubov, porte-parole de l'armée ukrainienne pour cette zone. Kiev démentait jusque-là toute avancée russe dans cette région.