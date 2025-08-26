Menu
Plus de vingt pays suspendent les services postaux vers les Etats-Unis, selon l'ONU


AFP / le 26 août 2025 à 17h49

Le président américain Donald Trump s'exprime après avoir signé un décret, dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, D.C., États-Unis, le 25 août 2025. Photo d'archives REUTERS/Jonathan Ernst

L'agence postale de l'ONU a recensé mardi un total de 25 pays ayant décidé de suspendre leurs services postaux vers les États-Unis, en raison des incertitudes liées à l'impact des droits de douane décidés par le président Donald Trump.

« Les opérateurs postaux de 25 pays membres ont déjà informé de la suspension de leurs services postaux vers les États-Unis, invoquant des incertitudes liées notamment aux services de transit », a indiqué l'Union postale universelle (UPU) dans un communiqué.

L'Orient-Le Jour
