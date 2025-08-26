L'imam Hassen Chalghoumi porte plainte contre Rima Hassan, dénonçant une « fatwa »

L'imam français Hassen Chalghoumi, très actif contre l'antisémitisme, a déposé plainte contre une eurodéputée de gauche, qu'il accuse de l'avoir visé par une « fatwa » sur X, a appris l'AFP mardi auprès de son avocat. Le 17 août, la députée La France Insoumise Rima Hassan a publié un message sur X mentionnant les noms du rappeur tunisien Balti et de l'écrivaine franco-marocaine Nesrine Slaoui, deux personnalités qu'elle a critiquées par le passé, suivis d'une émoticône coche vert, synonyme de tâche accomplie. Le nom de l'imam Chalghoumi vient ensuite dans le même message, suivi d'une émoticône sablier, c'est-à-dire ce qui reste à faire.

Hassen Chalghoumi, imam à la mosquée de Drancy près de Paris, à la représentativité souvent contestée dans la communauté musulmane, est connu pour ses prises de position contre l'intégrisme et ses rapports d'amitié avec la communauté juive, qui lui valent critiques et menaces, largement relayées sur internet. L'avocat de M. Chalghoumi, a déposé plainte vendredi à Paris avec constitution de partie civile, une procédure visant à obtenir la saisine d'un juge d'instruction. La plainte estime que Mme Hassan « construit une +meute+ de followers (...) afin que des violences soient attentées à l'encontre » de l'imam. Depuis le message du 17 août, Mme Hassan « n'a jamais démenti (...) son intention d'inciter à attenter à (sa) vie », insiste la plainte.

Sollicitée, l'équipe de l'eurodéputée, visée par plusieurs plaintes, a évoqué « une nouvelle tentative d'instrumentalisation de la part des soutiens d'Israël, qui se servent de Hassen Chalghoumi pour légitimer un acharnement judiciaire contre Rima Hassan ». « Le tweet mentionné pointait l'hypocrisie manifeste de Chalghoumi, sur l'islam comme sur la Palestine, à l'image des deux autres personnes également citées dans le tweet. Ce tweet était une mise en lumière et une contextualisation, pas une menace », a encore contesté l'équipe de l'élue.