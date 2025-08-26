Pourquoi Israël a bombardé le Liban avec des missiles sol-sol pour la première fois depuis la trêve

Pendant la guerre ouverte contre le Hezbollah, qui a duré du 23 septembre au 27 novembre 2024, l'armée israélienne a largement utilisé des missiles sol-sol contre le territoire libanais. Mais cela n'a pas été le cas pendant les mois de tirs transfrontaliers quasi quotidiens qui ont précédé le conflit ouvert, ni après la signature de l'accord de cessez-le-feu fragile il y a neuf mois.La donne a toutefois changé ce mois-ci. Malgré le cessez-le-feu, les frappes israéliennes se poursuivent au Liban-Sud et, dans une moindre mesure, dans la vallée de la Békaa et occasionnellement sur la banlieue sud de Beyrouth. Dans ce cadre, Israël a eu recours à des drones et des avions de chasse. Cependant, durant le mois d'août, des missiles sol-sol ont été utilisés à quatre reprises : une fois à Deir el-Zahrani, une autre à Ansar...

