Moyen-Orient - FOCUS

À Gaza, Israël continue de tuer des journalistes en toute impunité

Cinq reporters ont péri lundi dans une double frappe de l’armée israélienne sur l’hôpital Nasser de Khan Younès, une méthode qui a pour effet de maximiser le nombre de victimes.

OLJ / Par Amélie ZACCOUR, le 27 août 2025 à 00h00

À Gaza, Israël continue de tuer des journalistes en toute impunité

La photojournaliste palestinienne Mariam Abou Dagga à Khan Younès, en janvier 2025, fait partie des cinq journalistes tués par l'armée israélienne lundi. Photo AFP

Mariam Abou Dagga, Houssam al-Masri, Mohammad Salama, Moaz Abou Taha. Ahmad Abou Aziz. Tous journalistes palestiniens, tous tués le 25 août dans une double frappe de l'armée israélienne sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Leurs noms s'ajoutent à ceux des quelque 200 reporters ayant péri sous les tirs d'Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, en faisant le conflit le plus meurtrier de l'histoire récente pour la profession. Au total, les deux bombardements successifs de lundi ont fait 22 morts, dont les cinq journalistes, un secouriste de la Défense civile et quatre soignants, ainsi que 50 blessés.
Mariam Abou Dagga, Houssam al-Masri, Mohammad Salama, Moaz Abou Taha. Ahmad Abou Aziz. Tous journalistes palestiniens, tous tués le 25 août dans une double frappe de l’armée israélienne sur l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Leurs noms s’ajoutent à ceux des quelque 200 reporters ayant péri sous les tirs d’Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, en faisant le conflit le plus meurtrier de l’histoire récente pour la profession. Au total, les deux bombardements successifs de lundi ont fait 22 morts, dont les cinq journalistes, un secouriste de la Défense civile et quatre soignants, ainsi que 50 blessés.!function(d,s,id){var...
