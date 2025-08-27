À Gaza, Israël continue de tuer des journalistes en toute impunité

Mariam Abou Dagga, Houssam al-Masri, Mohammad Salama, Moaz Abou Taha. Ahmad Abou Aziz. Tous journalistes palestiniens, tous tués le 25 août dans une double frappe de l’armée israélienne sur l’hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Leurs noms s’ajoutent à ceux des quelque 200 reporters ayant péri sous les tirs d’Israël depuis le début de la guerre en octobre 2023, en faisant le conflit le plus meurtrier de l’histoire récente pour la profession. Au total, les deux bombardements successifs de lundi ont fait 22 morts, dont les cinq journalistes, un secouriste de la Défense civile et quatre soignants, ainsi que 50 blessés.!function(d,s,id){var...

