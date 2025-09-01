« Aucun père ne devrait avoir à enterrer son fils » : des victimes d'accidents mortels sur les routes du Liban racontent

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Entre janvier et mai 2025, les Forces de sécurité intérieure ont répértorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos. Alors que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août le Comité de sécurité routière face à la flambée d'accidents mortels cet été – 28 morts entre le 5 et le 14 août –, des victimes d'accidents, anciens et récents, racontent à L'Orient-Le Jour comment leur vie a été chamboulée.« Je ne l’ai vu qu’une fois sur mon capot »L’ombre est sortie de nulle part. Le 30 mai 2023, alors que Maya quittait Beyrouth vers le sud, une forme est soudainement apparue sur la voie centrale, non loin de...

Entre janvier et mai 2025, les Forces de sécurité intérieure ont répértorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos. Alors que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août le Comité de sécurité routière face à la flambée d'accidents mortels cet été – 28 morts entre le 5 et le 14 août –, des victimes d'accidents, anciens et récents, racontent à L'Orient-Le Jour comment leur vie a été chamboulée.« Je ne l’ai vu qu’une fois sur mon capot »L’ombre est sortie de nulle part. Le 30 mai 2023, alors que Maya quittait Beyrouth vers le sud, une forme est...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte