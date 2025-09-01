Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Société - Sécurité routière

« Aucun père ne devrait avoir à enterrer son fils » : des victimes d'accidents mortels sur les routes du Liban racontent

Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos.

Amelia Hankins, Marguerita Sejaan et Tasnim Chaaban, le 01 septembre 2025 à 15h25

Read this article in English
« Aucun père ne devrait avoir à enterrer son fils » : des victimes d'accidents mortels sur les routes du Liban racontent

Illustration Jaimee Lee Haddad / L'Orient-Le Jour

Entre janvier et mai 2025, les Forces de sécurité intérieure ont répértorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos. Alors que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août le Comité de sécurité routière face à la flambée d'accidents mortels cet été – 28 morts entre le 5 et le 14 août –, des victimes d'accidents, anciens et récents, racontent à L'Orient-Le Jour comment leur vie a été chamboulée.« Je ne l’ai vu qu’une fois sur mon capot »L’ombre est sortie de nulle part. Le 30 mai 2023, alors que Maya quittait Beyrouth vers le sud, une forme est soudainement apparue sur la voie centrale, non loin de...
Entre janvier et mai 2025, les Forces de sécurité intérieure ont répértorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos. Alors que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août le Comité de sécurité routière face à la flambée d'accidents mortels cet été – 28 morts entre le 5 et le 14 août –, des victimes d'accidents, anciens et récents, racontent à L'Orient-Le Jour comment leur vie a été chamboulée.« Je ne l’ai vu qu’une fois sur mon capot »L’ombre est sortie de nulle part. Le 30 mai 2023, alors que Maya quittait Beyrouth vers le sud, une forme est...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut