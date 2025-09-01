« Aucun père ne devrait avoir à enterrer son fils » : des victimes d'accidents mortels sur les routes du Liban racontent

Entre janvier et mai 2025, les Forces de sécurité intérieure ont répértorié 162 décès dans des accidents de la route au Liban. En 2024, ce sont 443 vies qui ont ainsi été fauchées. Elles étaient 439 en 2023. Alcool, téléphone, routes et éclairage défectueux, vitesse : chaque trajet peut, en un instant, sombrer dans le chaos. Alors que le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar a réactivé début août le Comité de sécurité routière face à la flambée d'accidents mortels cet été – 28 morts entre le 5 et le 14 août –, des victimes d'accidents, anciens et récents, racontent à L'Orient-Le Jour comment leur vie a été chamboulée.« Je ne l’ai vu qu’une fois sur mon capot »L’ombre est sortie de nulle part. Le 30 mai 2023, alors que Maya quittait Beyrouth vers le sud, une forme est soudainement apparue sur la voie centrale, non loin de...
