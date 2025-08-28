Menu
Société - Santé mentale

Que contient la nouvelle proposition de loi contre le harcèlement moral

Le « bullying » peut engendrer un état de dépression, des réactions traumatiques, voire des pensées suicidaires.

Par Yara Sarkis, le 28 août 2025 à 00h00

Que contient la nouvelle proposition de loi contre le harcèlement moral

Le cyberharcèlement peut conduire à des pensées suicidaires. Photo d'illustration AFP

Le député Hagop Terzian (Tachnag) a déposé mercredi dernier une proposition de loi visant à criminaliser le harcèlement moral (bullying, en anglais). Le projet, qui doit être examiné en commission parlementaire avant d’être soumis au vote en séance plénière, définit le harcèlement comme « tout comportement agressif, verbal ou non verbal, répété, entraînant une atteinte psychologique ». Cela inclut « l’exploitation d’une position de force ou de supériorité pour placer la victime en situation d’infériorité, dans le but de l’intimider, de la ridiculiser, de l’exclure ou d’atteindre à sa dignité humaine et sociale ». Le texte mentionne aussi des discriminations liées au sexe, à la religion, à l’appartenance ethnique, à la santé mentale et physique et au statut social. Ce phénomène peut prendre diverses formes : paroles blessantes, gestes...
