L'UE dit avoir le « droit souverain » de réglementer la tech, après les menaces de Trump
AFP /
le 26 août 2025 à 15h08
Des drapeaux de l'Union européenne. AFP
L'UE a le « droit souverain » de réglementer la tech, a affirmé la Commission européenne mardi, en réponse aux menaces de Donald Trump d'imposer des droits de douane aux pays qui, selon lui, ciblent les entreprises technologiques américaines. Bruxelles a aussi « fermement réfuté » l'accusation selon laquelle les entreprises américaines étaient délibérément visées par ces règles sur le numérique.
Le président américain, Donald Trump, a vigoureusement attaqué lundi les pays ou organisations régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane et de restrictions à l'exportation. S'il n'a pas cité directement l'Union européenne, celle-ci dispose de fait de l'arsenal juridique le plus puissant au monde pour réguler le numérique. « Il est du droit souverain de l'UE et de ses Etats membres de réglementer les activités économiques sur notre territoire dans le respect de nos valeurs démocratiques », a affirmé la porte-parole de l'exécutif européen, Paula Pinho.
La Commission européenne a aussi rejeté les accusations de censure lancées par l'administration Trump et les géants de la tech, les qualifiant de « totalement erronées ».
