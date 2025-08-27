Noor Alyacoubi, depuis Gaza : La question d’évacuer les lieux est devenue ma nouvelle obsession
Noor Alyacoubi, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle confie à « L’Orient-Le Jour » ne pas pouvoir se résoudre à abandonner son foyer à Gaza-ville.
Des Palestiniens de la bande de Gaza fuient leurs maisons dans le quartier de Zeitoun, au sud-ouest de Gaza-ville, le 26 août 2025, après que le gouvernement israélien a approuvé un plan militaire visant à conquérir le chef-lieu de l'enclave. Omar al-Qattaa/AFP
À chaque bombardement israélien qui s’abat sur la ville de Gaza, la peur me serre le cœur. Pourtant, je refuse encore de préparer ce sac d’urgence censé contenir nos papiers, un peu d’argent et quelques vêtements pour nous trois : mon mari, notre fille Lya et moi. Ici, tout le monde en a un. Ce fameux sac dans lequel on est obligé de mettre toute notre maison. Ce sac qu’on attrape lorsque les ordres d’évacuation tombent soudainement, lorsqu’on n’a que quelques minutes pour laisser derrière nous toute notre vie. Le remplir me donne l’impression de capituler, comme si nous devions céder à un déplacement éternel. Si je plie ces vêtements, si je range ces papiers, cela signifierait que j’ai accepté l’idée que nous serons contraints de partir. Et je ne peux pas. Je ne le ferai pas.La question d’évacuer les lieux est devenue ma nouvelle...
