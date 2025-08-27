Noor Alyacoubi, depuis Gaza : La question d’évacuer les lieux est devenue ma nouvelle obsession 

À chaque bombardement israélien qui s’abat sur la ville de Gaza, la peur me serre le cœur. Pourtant, je refuse encore de préparer ce sac d’urgence censé contenir nos papiers, un peu d’argent et quelques vêtements pour nous trois : mon mari, notre fille Lya et moi. Ici, tout le monde en a un. Ce fameux sac dans lequel on est obligé de mettre toute notre maison. Ce sac qu’on attrape lorsque les ordres d’évacuation tombent soudainement, lorsqu’on n’a que quelques minutes pour laisser derrière nous toute notre vie. Le remplir me donne l’impression de capituler, comme si nous devions céder à un déplacement éternel. Si je plie ces vêtements, si je range ces papiers, cela signifierait que j’ai accepté l’idée que nous serons contraints de partir. Et je ne peux pas. Je ne le ferai pas.La question d’évacuer...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte