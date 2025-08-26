Trois personnes suspectées de vendre de l'or contrefait à Jounieh arrêtées

Des agents de la Sécurité de l'État ont indiqué dans un communiqué publié mardi sur l'Agence nationale d'information (ANI, officielle) l'arrestation de trois personnes suspectées d'être impliquées dans un réseau de vendeurs d'or contrefait à Jounieh, dans le Keserwan.

Deux Libanais et un Syrien ont ainsi été arrêtés « le 20 août aux abords du stade municipal Fouad Chéhab à Jounieh, pour avoir frauduleusement vendu de l’or contrefait à des citoyens », indique le communiqué, ajoutant que « les mesures légales nécessaires ont été prises à leur encontre, conformément aux instructions de l’autorité judiciaire compétente ». « Plusieurs onces d’or falsifié, ainsi qu’une voiture de location et des téléphones portables qui étaient en leur possession, ont également été saisis ». La Sécurité de l'État n'a pas donné plus de détails sur l'identité de ces hommes ni comment ils opéraient.

Contacté, le président du syndicat des joailliers au Liban, Élias Hakim, a salué le travail des autorités. « Il y a malheureusement de l’or contrefait qui circule au Liban, c’est pour cette raison que nous appelons les vendeurs et les acheteurs à traiter avec des professionnels établis et à se méfier lorsque de l’or leur est vendu en dessous du prix du marché », explique le président du syndicat à L’Orient-Le Jour.

« Toutes les enseignes qui font le commerce de l’or sont obligées d’afficher son cours mondial actualisé, au minimum au niveau qu’il atteignait à la clôture la veille », ajoute-t-il. Ce cours, en dollars, est directement prélevé des données des marché mondiaux et n’est pas retranscrit par une grille tarifaire publiée par un ministère, comme c’est le cas pour les carburants, par exemple. Le cour de l'or est actuellement assez stable. Il évolue autour de 3 300 à 3 400 dollars l'once après avoir doublé de valeur entre 2022 et debut 2025 sur fond d'incertitude mondiale.

Le syndicat des joailliers regroupe environ 250 professionnels et enseignes enregistrés au registre du commerce. « Ce n’est pas un ordre, donc un joaillier n’est pas obligé de s’inscrire chez nous pour exercer », précise Élias Hakim. « Il n’y a pas non plus de licence spécifique pour vendre de l’or », ajoute-t-il, notant que beaucoup de petites échoppes qui vendent de petites quantités de ce métal précieux ont ouvert ces dernières années.

Plusieurs techniques

Selon le témoignage d’un joaillier s’exprimant sous anonymat, il existe plusieurs techniques pour contrefaire l’or ou des objets en or. L’une des techniques employées consiste à plaquer d’autres métaux en les plongeant dans un bain d’or — le métal est dissous sous forme chimique (ions d’or) dans une solution électrolytique. L’argent ou le titane ont de bonnes propriétés d’adhérence, mais le cuivre, le laiton ou encore le nickel peuvent aussi être utilisés. Pour détecter s’il s’agit d’un métal plaqué, une des possibilités consiste à limer légèrement la surface. « L’épaisseur peut être plus ou moins importante, donc en cas de doute, mieux vaut persévérer au-delà de un ou deux millimètres, quitte à dégrader l’objet », explique le joaillier.

Une autre technique consiste à réduire la quantité d’or utilisée pour l’alliage. Le nombre de carats (K) mesure la proportion d’or pur dans un alliage. Un or pur est à 24 carats, mais à ce stade il est trop malléable pour être travaillé. C’est pour cette raison que les orfèvres et les joailliers le mélangent avec d’autres métaux, ce qui ramène le standard à 18 carats, soit 75 % d’or pur. Il est possible de trouver de l’or à 22 carats dans les pays du Golfe notamment, mais le standard reste 18 carats.

« C’est pour ces raisons qu’il est recommandé de solliciter l’avis de professionnels de confiance pour acheter ou expertiser les bijoux, les lingots d’or et autres objets constitués de ce métal précieux », conclut-il.