Guerre à Gaza: le cabinet de sécurité israélien se réunit mardi

Le cabinet de sécurité israélien se réunira mardi soir à Jérusalem, a annoncé lundi un porte-parole du Premier ministre, des médias locaux rapportant qu'il devrait discuter d'une éventuelle reprise des négociations en vue d'une trêve à Gaza.

Interrogé par l'AFP, le porte-parole de Benjamin Netanyahu, Omer Mantzour, n'a pas précisé les questions à l'ordre du jour de la réunion.

Le cabinet de sécurité, sous la présidence de Benjamin Netanyahu, a approuvé début août un plan pour prendre le contrôle de la ville de Gaza ainsi que le contrôle sécuritaire de l'ensemble du territoire palestinien, avec l'objectif affiché d'en finir avec le Hamas et de libérer les otages.

L'armée israélienne a resserré ces derniers jours son étau sur la ville de Gaza en vue d'une offensive annoncée.

Mais Benjamin Netanyahu a ordonné jeudi l'ouverture de négociations pour libérer "tous" les otages à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve des médiateurs acceptée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Il n'a pas cité explicitement la proposition des médiateurs - Egypte, Qatar et Etats Unis - en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours associé à une libération des otages.

Le Forum des familles d'otages, principale organisation israélienne rassemblant des proches des captifs à Gaza, a appelé à une journée de mobilisation nationale mardi en marge de la réunion du cabinet de sécurité.

"Une majorité absolue du peuple israélien souhaite le retour de nos proches à la maison. Le report délibéré de la signature d'un accord pour leur libération va à l'encontre de la volonté du peuple et de nos valeurs fondamentales: la responsabilité mutuelle et la solidarité", affirme un communiqué du forum.

Un rassemblement de solidarité avec les familles des otages est prévu dans la soirée à Tel-Aviv.

La guerre à Gaza a été déclenchée par une attaque sans précédent menée le 7 octobre 2023 contre Israël par le Hamas.

Cette attaque a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 restent retenues à Gaza dont 27 sont décédées selon l'armée.

L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 62.744 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, et provoqué un désastre humanitaire.

