Une ONG accuse un général israélien de crimes de guerre

Une importante organisation israélienne de défense des droits humains a annoncé lundi avoir demandé à la justice militaire de poursuivre un général qu'elle accuse de crimes de guerre en Cisjordanie occupée.

Cette demande intervient quelques jours après la diffusion d'une vidéo largement relayée par les médias israéliens dans laquelle le général de division Avi Bluth, commandant de la région militaire centrale, dont dépend ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, appelait à instaurer des couvre-feux et à encercler des villages palestiniens.

Interrogée par l'AFP sur cette requête, l'armée israélienne n'a pas donné suite. Dans une lettre adressée au procureur général de l'armée, l'Association pour les droits civils en Israël (ACRI) a demandé l'ouverture d'une enquête sur ce général, citant des commentaires et des actes qui, selon elle, constituent une punition collective des Palestiniens.

« Nous vous demandons d'ordonner l'ouverture d'une enquête contre le général de division Bluth pour suspicion de crimes de guerre », écrit ACRI dans cette lettre datée de dimanche.

Dans la vidéo, le général Bluth fait allusion à l'arrestation d'un Palestinien du village d'al-Mughayyir, dans le centre de la Cisjordanie, accusé par l'armée d'avoir mené une « attaque terroriste ».

« Chaque village (palestinien) et chaque ennemi (...) paieront un lourd tribut », dit-il, ajoutant que les villages d'assaillants palestiniens pourraient être encerclés, soumis à des couvre-feux, ou subir des opérations de « remodelage du paysage » sur leurs terres.

Protégés par des soldats, des bulldozers israéliens ont déraciné dimanche des centaines d'arbres, dont de nombreux oliviers, à al-Mughayyir.

Interrogée par l'AFP, l'armée a expliqué avoir « nettoyé » une partie des terres après une « série d'attaques terroristes provenant de ce village », ajoutant que la végétation « empêchait l'identification des mouvements ennemis ».

ACRI accuse l'armée d'avoir abattu les arbres afin d'imposer une « punition collective » aux Palestiniens d'al-Mughayyir.

« Depuis des mois, toutes les limites ont été dépassées en Cisjordanie et les crimes de guerre ou contre l'humanité sont devenus quotidiens. Parfois l'armée est au courant et parfois elle y participe, mais ce n'est pas tous les jours qu'elle reconnaît publiquement y participer et s'en vante », écrit l'organisation dans sa lettre.

La procureure générale militaire Yifat Tomer-Yerushalmi n'a pas confirmé à l'AFP la réception de la lettre.

Le général Bluth avait été critiqué ces derniers mois par des groupes de colons radicaux pour sa condamnation d'actes de violences commis par ces derniers.

Natif d'une colonie juive en Cisjordanie, le général Bluth a été dans le passé attaché militaire auprès du Premier ministre Benjamin Netanyahu.