Frappes israéliennes au Yémen: dix morts selon un nouveau bilan

Les frappes israéliennes dimanche contre des cibles des rebelles houthis à Sanaa ont fait 10 morts et une centaine de blessés, selon un nouveau bilan revu à la hausse annoncé lundi par les insurgés.

Les houthis ont indiqué que les frappes avaient ciblé « une station de la compagnie pétrolière » et une « centrale électrique » à Sanaa, la capitale yéménite aux mains des rebelles.

Le porte-parole du ministère de la Santé des houthis, Anees Alasbahi, a annoncé sur X un nouveau bilan de « 10 morts et 96 blessés dans l'agression sioniste ». Un précédent bilan faisait état de six morts et 86 blessés.

L'armée israélienne a indiqué avoir frappé des sites militaires des houthis, dont le palais présidentiel et un site de stockage de carburant, en riposte aux attaques du « régime terroriste houthi » contre Israël.

Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, en proie à la guerre entre Israël et le Hamas, les houthis lancent régulièrement des attaques aux missiles et drones en direction du territoire israélien, mais la plupart sont interceptés.

Les houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen, en guerre depuis 2014, font partie d'une alliance contre Israël mise en place par l'Iran, qui comprend d'autres groupes comme le Hezbollah au Liban et le Hamas palestinien.